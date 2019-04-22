В Таджикистане план военного призыва выполнили на 60%

Душанбе, , 15:14 — REGNUM На 60% выполнен план весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана. Об этом заявил начальник пресс-центра министерства обороны республики полковник Ориф Нозимиён, сообщает агентство «ТаджикТА».

По его словам, план призыва в Хатлонской области выполнен на 54%, в Горно-Бадахшанской автономной области — на 106%, в Душанбе — на 65%, в Согдийской области — на 55%.

Отметим, ежегодно ряды Вооруженных сил Таджикистана пополняются на 15−16 тыс. человек. В республике насчитывается около 600 тыс. человек призывного возраста. В ряды вооруженных сил призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

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