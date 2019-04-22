Москва, , 15:11 — REGNUM

Проблема, которая волнует в первую очередь — это проблема здравоохранения, снижения смертности. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

Регион старается снижать в последние годы смертность. Сейчас увеличена и выявляемость на первой стадии онкологических заболеваний, и процент выявляемости у очень серьезный. Областная больница переполнена.

«Хотел бы просить у Вас поддержки, приехал с письмом о возможности включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье», там есть подраздел «Онкология» (около 982 млрд рублей).

Минздрав пообещал, в 2018 год включить область в проект, но до настоящего времени еще пока не включили», — пояснил Белозерцев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.

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