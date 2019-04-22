Организация SRO Paris выделит средства на восстановление собора Нотр-Дам

Париж, , 15:16 — REGNUM Французская организация по автоспорту Stephane Ratel Motorsports Group пообещала выделить средства на восстановление сгоревшего собора в Париже. Об этом 22 апреля сообщается на страничке компании в Facebook.

Stephane Ratel Motorsports Group решила пожертвовать 50 тыс. евро на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари.

«SRO Paris внесет 50 000 евро на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари, присоединившись ко многим меценатам, которые уже заявили о своей помощи. Надеемся, что этим жестом SRO Motorsports Group сможет сыграть свою роль в возвращении собору его былой славы», — говорится в тексте сообщения.

«Вся команда SRO Paris очень тесно связана с историей Франции. Поэтому вид сгоревшего Нотр-Дама расстроил нас всех. Это наша история, наше наследие, наши ценности, реальная часть нас самих, которая была потеряна», — приводятся в сообщении слова генерального директора Стефана Ратэля.

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