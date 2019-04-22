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Жителей Танзании призвали читать на суахили

Общество

Эксперты сообщили о важности развития суахили, который является одним из 10 самых распространенных языков в мире

Додома, 22 апреля 2019, 15:13 — REGNUM  Министр образования, науки и технологии профессор Танзании Джойс Ндаличако объявила о печати семи новых изданий Института языка суахили (Tataki). Среди них — словарь лексики СМИ на языке суахили, передает газета Mwananchi.

Ндаличако призвала граждан Танзании читать на суахили, чтобы расширять свой словарный запас.

Она также отметила, что суахили — один из 10 самых распространенных языков в мире, поэтому публикации на суахили необходимы для изучения языка на профессиональном уровне.

Директор Tataki Эрнеста Моша сообщила, что издания на языке суахили помогут продолжить укрепление и развитие этого языка во всем мире.

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