Жителей Танзании призвали читать на суахили

Додома, , 15:13 — REGNUM Министр образования, науки и технологии профессор Танзании Джойс Ндаличако объявила о печати семи новых изданий Института языка суахили (Tataki). Среди них — словарь лексики СМИ на языке суахили, передает газета Mwananchi.

Ндаличако призвала граждан Танзании читать на суахили, чтобы расширять свой словарный запас.

Она также отметила, что суахили — один из 10 самых распространенных языков в мире, поэтому публикации на суахили необходимы для изучения языка на профессиональном уровне.

Директор Tataki Эрнеста Моша сообщила, что издания на языке суахили помогут продолжить укрепление и развитие этого языка во всем мире.