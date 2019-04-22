Москва, , 16:13 — REGNUM

В адрес уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой поступило 4470 обращений о нарушениях прав и свобод граждан в 2018 году. Об этом сообщил официальный сайт Московской городской думы. Как заявила столичный омбудсмен, данные сопоставимы с результатами обращений в 2017 году.

«По-прежнему наиболее актуальными вопросами для жителей столицы являются жилищные — 17% от общего числа обратившихся. Остаётся высоким количество вопросов уголовного производства — около 14%. Хотя по сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 7%. На третьем месте стоят вопросы образования — 10%», — сообщила она.

По её словам, с положительным результатом было рассмотрено 2128 обращений, или порядка 56%. Кроме того, в 2018 году на 30% возросло количество обращений, принятых во время личного приёма граждан. Показатели по отрицательному результату рассмотрения уменьшились с 0,93% в 2017 году до 0,18% в 2018 году.

Потяева отметила, что количество обращений, поступивших по жилищной тематике, по сравнению с 2017-м сократилось на 28%. Также продолжается постепенное уменьшение количества семей, состоящих на жилищном учёте: в 2018 году очередь сократилась на 8%.

«За этот год 36 606 семей улучшили свои жилищные условия, 1651 семья получила субсидии. Всего на решения этой задачи было выделено 4,9 млрд рублей», — сообщила Татьяна Потяева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2018 году лидировали обращения о нарушениях прав на жилище — 35,4%, прав частной собственности — 13,1%, экологическую тематику — 10,6% и вопросы охраны здоровья и оказания медицинской помощи — 7,1%.

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