6 млн руб. получили команды конкурса «Одиссея»

Москва, , 15:02 — REGNUM Благотворительный фонд «Система» выдал первые гранты участникам технологического конкурса «Одиссея».19 апреля 29 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Костромы, Магнитогорска, Великого Новгорода, Находки, Екатеринбурга, Тольятти, Петрозаводска, Самары и Новосибирска представили на оценку экспертам свои технологии эффективного поиска людей, пропавших в лесу.

Как сообщает пресс-служба фонда, экспертная комиссия в составе президента венчурного фонда Sistema VC Дмитрия Филатова, президента ассоциации «Аэронет» Андрея Грудева, генерального директора «Кронштадт Аэро» Максима Чижова, руководителя лаборатории робототехники «Сбербанк» Альберта Ефимова и руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева оценивала, насколько предложенные командами технологии подходят для решения задачи конкурса.

«Одиссея» — это федеральный конкурс благотворительного фонда «Система», задача которого — создать технологию, которая найдет пропавшего в лесу человека, без источника связи, быстрее, чем за 10 часов, при любой погоде и в любое время суток.

По итогам экспертной оценки шесть команд разделили между собой грантовый фонд в 6 млн рублей: «ALB-Поиск» (г. Москва), «Стратонавты» (г. Москва), «Конвертоплан для поисково-спасательных работ» (г. Москва), GoFPV (г. Москва), «Летающее око» (г. Магнитогорск), «Вершина» (г. Санкт-Петербург), «Находка» (Якутия). Полученные гранты будут направлены на доработку технологического решения и подготовку к квалификационным испытаниям, которые стартуют в июне.

«Выдача первых грантов закрывает собой исследовательский этап проекта «Одиссея», который длился с июля 2018 года до 31 марта 2019 года, — отметила президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. - Все это время команды активно готовились к квалификационному полигону: работали с проектной документацией, консультировались со специалистами, погружались в специфику работы поисково-спасательных отрядов. В итоге сформировался предварительный список потенциальных участников — это 130 команд из 40 городов России. Какие команды будут допущены к следующему этапу конкурса — к полуфиналу — мы узнаем ближе к концу мая, когда их разработки пройдут тщательный экспертный отбор».

По словам директора конкурса «Одиссея» Виталия Афонькина, для решения задачи конкурса участники «Одиссеи» используют различные технологии, в том числе: рой дронов, способный перемещаться под кронами деревьев; гибридные дроны с полезной нагрузкой; беспилотники с фотокамерами высокой четкости, тепловизорами и компактными радарами; системы автономных спасательно-сигнальных маяков, сейсмодатчики.

В июне состоится полуфинал конкурса и первый квалификационный лесной полигон, по итогам которого команды смогут претендовать на вторую часть грантового фонда конкурса — 24 млн рублей.

Финал конкурса состоится осенью 2019 года. Команды, которые продемонстрируют лучший результат и смогут решить задачу конкурса, разделят призовой фонд 45 млн рублей.