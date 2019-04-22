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Электромобили в Казахстане не пользуются спросом — «КазАвтоПром»

Общество

С начала 2019 года в Казахстане зарегистрировано четыре электромобиля

Астана, 22 апреля 2019, 15:00 — REGNUM  Отсутствие спроса на электромобили в Казахстане связано не с отсутствием инфраструктуры подзарядки, а со стоимостью автомобилей на рынке. Об этом заявил председатель совета директоров союза предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром» Олег Алферов, сообщает 22 апреля издание BNews.

По его словам, с начала 2019 года в Казахстане зарегистрировано четыре автомобиля, а за аналогичный период 2018 года — шесть.

«При отсутствии спроса нет экономического смысла в производстве. И на данном этапе мы уже не можем пенять на отсутствие инфраструктуры», — сказал Алферов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта 2019 года заместитель акима (главы) Чимкента Данат Жумин заявил, что акимат (администрация) города предложила главе компании Tesla Илону Маску построить зарядные станции для электромобилей.

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Электромобили
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