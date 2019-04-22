Мексика содержит более 5 тыс. мигрантов на своей южной границе

Сьюдад-Идальго, Мексика, , 14:59 — REGNUM На южной границе Мексики сосредоточены 5366 мигрантов. Об этом 21 апреля проинформировал Национальный институт миграции Мексики, сообщает агентство Prensa Latina.

1100 человек из них расположены в крупном приюте в Сьюдад-Идальго (штат Чьяпас). Им оказывается вся необходимая помощь, предоставляются предметы гигиены, вода и 3300 порций пищи ежедневно. В этот уик-энд началась регистрация и программа по временному трудоустройству мигрантов. В приюте на Межамериканской ярмарке 1527 человек ожидают репатриации. Им также предоставляется круглосуточная медицинская помощь, питание, необходимые вещи.

Напомним, Мексика пустила на свою территорию так называемый караван мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Сальвадора. Власти контролируют его передвижение по стране и предоставляют этим людям возможность получить работу и право на проживание.