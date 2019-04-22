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Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Общество

Это произойдёт 24 апреля

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Москва, 22 апреля 2019, 14:56 — REGNUM  Врачу санкт-петербургского «Зенита» разрешили посетить Александра Кокорина в СИЗО. Об этом 22 апреля заявил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

«Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину», — сказал Ромашов.

По его словам, это произойдёт, скорее всего, в среду, 24 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин испытывает проблемы с коленом, которое ранее травмировал. У него был диагностирован разрыв крестообразных связок. Футболист лечился около полугода и успел сыграть несколько матчей до инцидентов, произошедших 8 октября 2018 года.

Сейчас по делу об участии в драках Кокорин находится в СИЗО вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, братом Кириллом Кокориным, а также другом компании Александром Протасовицким.

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