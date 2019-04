Nintendo создали в Minecraft замок из игры Breath of the Wild и продают его

Токио, , 14:55 — REGNUM Компания Nintendo воссоздала замок из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild в Minecraft. Теперь эта работа продаётся в официальном магазине Minecraft, сообщается на сайте Nintendo.

Для работы над проектом была зайдействован команда игроков под названием Team Kyo, именно им предстояло по блокам воссоздавать замок Хайрул на движке Minecraft. Сообщается, что команда из 13 человека потратила две недели лишь на проектирование, а работа целиком заняла два месяца.

Замок полностью идентичен оригиналу не только снаружи, но и внутри. Каждая комната, элемент декора и предмет мебели полностью копирует Хайрул из Breath of The Wild. Теперь замок продаётся в официальном магазине Minecraft, где пользователи могут покупать работы других игроков.

Напомним, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild — приключенческая игра, разработанная японской компанией Nintendo для консолей Nintendo Switch и Wii U. Главным героем, как и в других играх серии Legend of Zelda, является Хайлианец по имени Линк. Breath of the Wild стала первым проектом франшизы с открытым миром и практически полной свободой действий для игрока. Игру очень высоко оценили как геймеры, так и критики, называя её «одной из лучших игр в истории индустрии».

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае запретили показывать в видеоиграх кровь в любом виде