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В южнокорейском Кунсане проведут компанию по борьбе с мелкой пылью

Общество

К 2028 году планируется высадить около 5 миллионов деревьев

В южнокорейском Кунсане проведут компанию по борьбе с мелкой пылью
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Кунсан, Южная Корея, 22 апреля 2019, 14:44 — REGNUM  В южнокорейском городе Кунсан (провинция Чолла-Пукто) проведут компанию по борьбе с мелкой пылью и облагораживанию города, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, в течение 10 лет администрация города намерена провести ряд мероприятий по высадке 5 миллионов деревьев в городских лесах, парках, на дорогах и вокруг промышленных комплексов при добровольной помощи населения города.

Известно, что на каждом посаженном дереве будет висеть табличка с именем человека, посадившего дерево.

«Мы приняли решение о продвижении компании по борьбе с мелкой пылью и облагораживанию города, чтобы создать чистый зеленый город без пыли при помощи наших граждан», — сообщили представители администрации.

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Проблемы экологии
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