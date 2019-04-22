В южнокорейском Кунсане проведут компанию по борьбе с мелкой пылью

Кунсан, Южная Корея, , 14:44 — REGNUM В южнокорейском городе Кунсан (провинция Чолла-Пукто) проведут компанию по борьбе с мелкой пылью и облагораживанию города, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, в течение 10 лет администрация города намерена провести ряд мероприятий по высадке 5 миллионов деревьев в городских лесах, парках, на дорогах и вокруг промышленных комплексов при добровольной помощи населения города.

Известно, что на каждом посаженном дереве будет висеть табличка с именем человека, посадившего дерево.

«Мы приняли решение о продвижении компании по борьбе с мелкой пылью и облагораживанию города, чтобы создать чистый зеленый город без пыли при помощи наших граждан», — сообщили представители администрации.