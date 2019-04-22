В Сочи проходит чемпионат и первенство ЮФО по скалолазанию

Сочи, Краснодарский край, , 14:34 — REGNUM В Сочи завершается чемпионат и первенство Южного федерального округа (ЮФО) по скалолазанию. В городской Скайпарк приехали 90 спортсменов — представителей сборных Краснодарского края, Крыма, Астраханской и Ростовской областей, а также республики Адыгея, передает 22 апреля Общественное телевидение России.

На чемпионате к традиционным дисциплинам добавили новую — «Эталонную скорость». В этих соревнованиях побеждает тот, кто быстрее преодолеет дистанцию. Высота сочинского скалодрома — 15 метров.

«Уникальность данной дистанции в том, что, во-первых, таких сооружений всего несколько в России, — рассказывает президент краевой Краснодарской федерации скалолазания Николай Поляков. — В Южном федеральном округе это единственная скала для проведения соревнований в виде «Эталонная скорость». Такая же скала будет представлена на олимпийских играх в Токио».

Скалодром, где проходит чемпионат, расположен в Сочинском национальном парке. В этом месте часто устраивают фестивали и состязания любители банджи-джампинга (его еще называют русской тарзанкой) и других экстремальных видов спорта.

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