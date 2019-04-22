В Китае запретили показывать в видеоиграх кровь в любом виде

Пекин, , 14:32 — REGNUM Власти Китая обнародовали новые правила, согласно которым в стране будут запрещены некоторые видеоигры. Об этом 22 апреля сообщил портал Engadget.

Под запрет попали те проекты, в которых присутствуют маджонг и покер, показано имперское прошлое Китая, а также игры, в которых показаны кровь или трупы. В качестве причины указывается то, что Государственное управление КНР по делам прессы и издательств обеспокоено ростом уровня насилия и азартной зависимости среди молодежи.

Издание отмечает, что около 37% игр, выпущенных в 2017 году, подпадают под эту категорию. Кроме того, разработчики должны будут внедрять в свои продукты системы, предотвращающие появление зависимости от видеоигр.

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Напомним, ранее власти Китая уже вводили запрет на кровь в играх, однако разработчики обходили его путём замены цвета крови, например, с красного на зелёный. Новые правила не позволят им поступать подобным образом.

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