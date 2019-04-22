Понедельник, 22 Апреля 2019 года
19:34:59 МСК

В Китае запретили показывать в видеоиграх кровь в любом виде

Общество

Под запрет также попали игры с азартной составляющей и те, в которых показано имперское прошлое страны

В Китае запретили показывать в видеоиграх кровь в любом виде
Без крови. Total War Three Kingdoms

Пекин, 22 апреля 2019, 14:32 — REGNUM  Власти Китая обнародовали новые правила, согласно которым в стране будут запрещены некоторые видеоигры. Об этом 22 апреля сообщил портал Engadget.

Под запрет попали те проекты, в которых присутствуют маджонг и покер, показано имперское прошлое Китая, а также игры, в которых показаны кровь или трупы. В качестве причины указывается то, что Государственное управление КНР по делам прессы и издательств обеспокоено ростом уровня насилия и азартной зависимости среди молодежи.

Издание отмечает, что около 37% игр, выпущенных в 2017 году, подпадают под эту категорию. Кроме того, разработчики должны будут внедрять в свои продукты системы, предотвращающие появление зависимости от видеоигр.

Читайте также: «Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Напомним, ранее власти Китая уже вводили запрет на кровь в играх, однако разработчики обходили его путём замены цвета крови, например, с красного на зелёный. Новые правила не позволят им поступать подобным образом.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony вскоре выпустит фильм о создании God of War

Читайте развитие сюжета: Nintendo создали в Minecraft замок из игры Breath of the Wild и продают его

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить