Агульский район, Дагестан, , 14:37 — REGNUM

В мошенничестве и подделке официальных документов подозревается бухгалтер одной из компаний в Агульском районе Дагестана. Ей вменяют в вину хищение более 576 тысяч рублей у регионального Фонда социального страхования, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что злоумышленница решила прибрать к рукам средства, предназначенные для выплат по беременности и родам. Для этого она представила в отделение Фонда заведомо ложные сведения о суммах, которые якобы положены работникам организации. При этом указанные ею в документах лица на самом деле в этом обществе с ограниченной ответственностью никогда не работали.

Выделенные Фондом соцстрахования деньги подозреваемая присвоила себе, перед этим составив ведомости на выдачу денежных средств и подделав в них подписи. Кроме того, бухгалтер подготовила ведомости и листки о нетрудоспособности, чтобы похитить ещё 821 тысячу рублей. Однако этот свой план она не смогла довести до конца по независящим от неё обстоятельствам.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в совершении аналогичного преступления подозреваются директора пяти средних общеобразовательных школ Левашинского района Дагестана. По версии следствия, благодаря вносимым в официальные документы ложным данным, каждый из них похитил у Фонда социального страхования от 600 тысяч до 2,2 млн рублей.

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