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В Эфиопию возвращены более 1,5 тыс. мигрантов из Саудовской Аравии

Общество

Все они находились на территории другого государства без вида на жительство

Аддис-Абеба, 22 апреля 2019, 14:29 — REGNUM  Власти Эфиопии репатриировали из Саудовской Аравии сотни своих соотечественников, прибывших в арабскую страну без документов. Об этом проинформировало министерство иностранных дел Эфиопии 22 апреля, сообщает агентство Prensa Latina.

13−14 апреля на родину вернулись 850 мигрантов, 19 апреля — 445, еще 405 человек прибыли в Эфиопию 21 апреля. Ранее эти люди пересекли Красное море и находились на территории Саудовской Аравии без вида на жительство. Консульство Эфиопии в Джидде организовало безопасное возвращение мигрантов в координации с властями Саудовской Аравии и Международной организацией по миграции.

Министерство подчеркнуло, что продолжит работу по репатриации нелегальных мигрантов из Саудовской Аравии и других стран.

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