Житель Зимбабве о кризисе: «Я не знаю, как будут выживать мои дети»

Хараре, , 14:27 — REGNUM Большинство посевов фермеров из Зимбабве погибло в результате засухи, оставшиеся посевы были уничтожены после удара циклона «Идай», передает The Guardian.

«Ситуация безвыходная. Я делал все, что мог, но это было напрасно», — рассказал 61-летний фермер Мутемараре.

Продовольственный кризис усугубляется зависимостью от одной сельскохозяйственной культуры, кукурузы, которая не может приспособиться к засухе и высоким температурам. Фермеров призывают выращивать культуры, устойчивые к засухе, такие, как сорго. Зимбабве столкнулась с нехваткой более 710 тонн кукурузы. Пик продовольственного кризиса ожидается в мае.

«Я не знаю, как будут выживать мои дети», — комментирует ситуацию другой местный житель.

Продавцы сбывают 10 килограммов кукурузы по 10 долларов США. Большинство жителей не могут себе этого позволить. Семьи больше не могут есть три раза в день.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ранее сообщал, что в стране достаточно запасов зерна, но недавно признал, что срочная продовольственная помощь будет необходима 7,5 миллионам жителей страны.