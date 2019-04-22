Теракты на Шри-Ланке: французские туристы не хотят покидать остров

Париж, , 14:33 — REGNUM Туроператоры во Франции связались с большинством своих клиентов, которые в настоящее время находятся на Шри-Ланке, и выяснили, что почти все они не хотят покидать остров, несмотря на серию терактов, сообщает Le Figaro.

«Мы смогли связаться почти со всеми нашими клиентами, разбросанными по всему острову. Почти все они хотят остаться», — заявил глава синдиката туроператоров Франции Рене-Марк Чикли.

Известно, что в настоящее время около 400 клиентов французских туроператоров находятся на Шри-Ланке и среди них почти не было запросов о досрочном возвращении на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 290 человек, включая десятки иностранцев, погибли 21 апреля в результате серии взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке. Около 500 человек получили ранения.

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