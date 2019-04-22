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Танзания потеряла позиции в рейтинге свободы СМИ в мире — RSF

Общество

Страна занимает 118 строчку из 196

Додома, 22 апреля 2019, 14:20 — REGNUM  Организация Журналисты без границ (RSF) опубликовала доклад о свободе средств массовой информации во всем мире. В рейтинге Танзания спустилась на 25 позиций, передает газета Mtanzania.

«С момента прихода к власти правительства пятого созыва в 2015 году в Танзании регулярно происходят атаки на журналистов, средства массовой информации запрещают, а также принимают притесняющие законы по отношению к СМИ», — сообщается в докладе.

Танзания занимает 118 позицию в рейтинге свободы СМИ. Последнее, 196 место, занимает Туркмения. Первое место по уровню свободы СМИ занимает Норвегия.

RSF также раскритиковала задержания двоих активистов из Танзании, выступающих за права журналистов, в 2018 году. Активисты расследовали пропажу одного из независимых журналистов Азори Гванда.

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Демократия и свобода слова в мире
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