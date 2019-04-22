Танзания потеряла позиции в рейтинге свободы СМИ в мире — RSF

Додома, , 14:20 — REGNUM Организация Журналисты без границ (RSF) опубликовала доклад о свободе средств массовой информации во всем мире. В рейтинге Танзания спустилась на 25 позиций, передает газета Mtanzania.

«С момента прихода к власти правительства пятого созыва в 2015 году в Танзании регулярно происходят атаки на журналистов, средства массовой информации запрещают, а также принимают притесняющие законы по отношению к СМИ», — сообщается в докладе.

Танзания занимает 118 позицию в рейтинге свободы СМИ. Последнее, 196 место, занимает Туркмения. Первое место по уровню свободы СМИ занимает Норвегия.

RSF также раскритиковала задержания двоих активистов из Танзании, выступающих за права журналистов, в 2018 году. Активисты расследовали пропажу одного из независимых журналистов Азори Гванда.