В Перми проходят школьные экскурсии на производстве ракетных двигателей

Пермь, , 14:05 — REGNUM Более 160 школьников из пермских школ посетят экскурсии на производстве ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ» с 15 по 23 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

На экскурсиях старшеклассники знакомятся с производством ракетных двигателей и его историей, социальной и молодежной политикой предприятия, посещают литейный, механообрабатывающий цеха и технологические службы. В роли экскурсоводов выступают в основном молодые сотрудники предприятия.

«Нам важно, чтобы ребята своими глазами увидели, как рождается ракетный двигатель, какие технологии и оборудование используются. И вполне возможно, что кто-то из них выберет рабочую профессию или техническую специальность и свяжет свою жизнь с ракетно-космической отраслью», — пояснил заместитель исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» по персоналу Андрей Шишкин.

Отмечается, что во время мероприятий школьники интересуются профессиями, которые востребованы на предприятии, узнают об образовании, необходимом для работы на двигателестроительном производстве, спрашивают о развитии мировой космонавтики. После экскурсии каждый заполняет анкету, в которой рассказывает о своих впечатлениях и образовательных планах, а также получает «Сертификат будущего протоновца».

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