Трое детей миллиардера из Дании стали жертвами взрывов на Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:02 — REGNUM Богатейший бизнесмен Дании Андерс Холх Повлсен и его супруга потеряли своих детей в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в католические пасхальные праздники. Как сообщает Daily Mail 22 апреля, жертвами серии атак стали трое из четырёх детей одного из крупнейших акционеров Asos.

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Эту информацию подтвердил представитель Повлсена, при этом разглашать имена погибших он не стал. Издание отмечает, что за несколько дней до трагедии дочь Повлсена Альма поделилась праздничным снимком своих братьев и сестёр рядом с бассейном.

Напомним, по версии Forbes, в 2019 году датский бизнесмен, занимающий 252-ю строчку рейтинга богатейших людей мира, являлся самым богатым человеком в Дании. Его состояние оценивается в $6,4 млрд.

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Добавим, что Повлсен также является крупнейшим частным землевладельцем Великобритании. Ему принадлежит фирма Bestseller, которая включает в себя такие бренды как Vero Moda и Jack & Jones. Также миллиардер владеет большей частью акций интернет-магазина Asos.

Как сообщало ИА REGNUM, серия атак была совершена на католические церкви и отели на Шри-Ланке накануне, 21 апреля. Всего прогремело восемь взрывов. По последним данным, жертвами атак стали 290 человек, ещё почти 500 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести.

По данным телеканала Al Arabiya, ответственность за серию терактов взяла на себя экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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