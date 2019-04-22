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Tesla намерена выяснить обстоятельства взрыва Model S в Шанхае

Общество

О котором стало известно из видео, опубликованном в китайской социальной сети

Tesla намерена выяснить обстоятельства взрыва Model S в Шанхае
Steve Jurvetson
Автомобиль Tesla Model S

Шанхай, Китай, 22 апреля 2019, 14:06 — REGNUM  Американская компания Tesla направит в Китай свою команду для расследования видео, на котором видно, как взрывается припаркованный автомобиль Model S. Об этом 22 апреля сообщает Reuters.

Видео с горящим электромобилем было опубликовано в китайской социальной сети Weibo 21 апреля. По словам пользователей Weibo, видео было снято в Шанхае. Что стало причиной взрыва, из видео установить нельзя.

«Мы немедленно отправили команду на место. И мы поддерживаем местные власти в том, чтобы установить факты. По нашей информации, никто не пострадал», — говорится в заявлении компании.

Напомним, с 2013 года было зарегистрировано не менее 14 случаев возгорания автомобилей Tesla, причем большинство из них произошло после аварии.

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