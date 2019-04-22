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Назарбаева: программа обеспечения чистой водой — «Бермудский треугольник»

Общество

На реализацию программы за годы независимости Казахстана выделено $1,43 млрд

Астана, 22 апреля 2019, 13:58 — REGNUM  Программа обеспечения населения Казахстана чистой питьевой водой сравнима с Бермудским треугольником, в котором всё исчезает. Об этом заявила председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева, сообщает 22 апреля издание «Власть».

Депутаты парламента республики встретились с руководителями центральных исполнительных и местных представительных органов власти. Темой обсуждения стала реализация закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Казахстане».

«Эта программа — как Бермудский треугольник, в котором средства загадочным образом исчезают. Почему так происходит?» — спросила спикер сената.

Назарбаева раскритиковала эффективность реализации программы обеспечения населения чистой водой. Она также обратила внимание, что население жалуется на качество работ в рамках программы модернизации ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму (главе) Акмолинской области республики обеспечить жителей поселка Косыш чистой питьевой водой.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана поручил обеспечить питьевой водой жителей поселка

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Проблема нехватки питьевой воды
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