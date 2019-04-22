Кристофер Ламберт вернулся в Mortal Kombat, а Bloodborne стал настольным?

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM За прошедшую неделю многие компании, занимающиеся созданием видеоигр, представили новые трейлеры своих предстоящих проектов. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных роликов, с YouTube-каналов разработчиков.

На канале компании CMON появился первый трейлер настольной игры по мотивам японского экшена Bloodborne. Краудфандинговая кампания по сбору средств на её разработку начнётся уже завтра, 23 апреля.

В Bloodborne: The Board Game можно играть компанией до четырёх человек. Каждый геймер возьмёт на себя управление охотником, сражающимся с ужасными чудовищами в городе Ярнам и его окрестностях.

Новый трейлер Days Gone разработчики из SIE Bend Studio посвятили окружающему миру игры. По словам креативного директора проекта Джона Гарвина, персонаж игрока будет постоянно сталкиваться с враждебным окружением, пытающимся убить его.

Главного героя ждёт опасный мир, наполненный жестокими существами. Противостоять каждому действию игрока будут фрикеры (Freakers) — ожившие мертвецы и безумные представители культа Rest in Peace, пытающиеся быть похожими на зомби.

На официальном YouTube-канале игры Life is Strange опубликовали тизер-трейлер третьего эпизода второй части проекта. Он выйдет 9 мая 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.

Эпизод называется «Глушь» (Wasteland), а трейлер демонстрирует огромную теплицу со множеством растений. Вероятно, она станет одной из локаций нового эпизода.

В новом рекламном ролике Mortal Kombat 11 одну из ролей исполнил Кристофер Ламберт, сыгравший Рейдена в фильме 1995 года. Видео напоминает геймерам о скором релизе проекта — 23 апреля 2019 года.

Ролик посвящён геймеру, решившему сыграть в Mortal Kombat вместе со своим товарищем. Главный герой играет за Скорпиона, а его напарник за Рейдена. Спустя всего несколько секунд боя Рейден побеждает и оказывается, что им всё это время управлял Кристофер Ламберт.

На YouTube-канале PlayStation вышла новая запись геймплея Rage 2. Новый ролик демонстрирует богатое вооружение главного героя, а также битву с боссом.

В видео персонажами управляют руководитель id Software Тим Уиллитс и менеджер по социальным медиа Sony Джастин Массонгилл. За 23 минуты хронометража видео они пытаются испробовать разнообразное оружие и способности главного героя, а также сразиться с наиболее интересными противниками игры.

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