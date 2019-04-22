Израиль закроет для мусульман мечеть Аль-Ибрагими на время еврейской Пасхи

Тель-Авив, Израиль, , 14:05 — REGNUM Власти Израиля закрыли мечеть Аль-Ибрагими, расположенную в городе Эль-Халиль, для посещения мусульманам, сроком на два дня, сообщает 22 апреля Anadolu Ajansi.

В течение ближайших двух дней, во время празднования еврейской Пасхи, в нее будут допускаться лишь иудеи.

«Израильтяне уведомили нас о закрытии мечети с утра в понедельник и до вечера вторника. В это время мечеть будет открыта лишь для еврейских поселенцев», — отметил директор религиозного фонда в Хевроне Хафти Абу Снейнех.

Напомним, на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, а также в Восточном Иерусалиме существует значительное число святынь, одинаково почитаемых как иудеями, так и мусульманами. В частности мечеть аль-Акса. Периодически это приводит к конфликтам.

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