Власти Подмосковья встретили сезон аттракционов массовой проверкой

Красногорск, , 14:51 — REGNUM В Московской области по итогам проверки выявили 24 нарушения в работе аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В выходные дни было проверено порядка 150 аттракционов в парках и торговых центрах Подмосковья, многие из которых начали сезон эксплуатации. С приходом тепла их посещаемость возрастает, поэтому проверки усилены и в них задействовано 100% сотрудников управления Гостехнадзора», — пояснил глава ведомства Андрей Разин.

Инспекторы проверили наличие и соответствие требованиям ГОСТа эксплуатационной документации, соответствие идентификационной таблички данным паспорта, а также содержание правил пользования аттракционом, размещённых при входе на посадочную площадку.

По итогам проверки были допущены к эксплуатации 34 единицы техники.

Выдано 23 предостережения, владельцы будут вызваны в инспекции для составления протоколов. И на месте составлен один протокол об административном правонарушении», — сообщил Разин.

Напомним, штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов составляют от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.