Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Москва, , 13:29 — REGNUM Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.

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«Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой, Володя — очень рад за тебя, удачи, сил тебе», — заявил Галкин.

Артист высказал уверенность, что кандидат на высший руководящий пост Украины «достойно ответит» на все вызовы, которые ждут его «на этом большом, новом пути».

https://www.instagram.com/p/BwjK7teASDW/

«Володя — человек принципиальный и честный. И надеюсь, что при взаимном движении навстречу друг другу наших стран что-то получится. Безусловно, это всегда встречный путь. Невозможно, чтобы эту трагическую ситуацию, которая сложилась между Россией и Украиной, решил один и пусть даже очень хороший человек», — отметил телеведущий.

При этом Галкин указал и на ряд политических разногласий, отметив, что среди избирателей Зеленского, на чаяния которых он отвечает, есть и много радикально настроенных людей: «Он им благоволит, пусть не так громко, как Порошенко, но благоволит».

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«Я не сомневаюсь, что Володя Зеленский человек, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнётся под любую политическую систему», — уверен Галкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, после обработки ЦИК Украины 95,06% протоколов, во втором туре президентских выборов уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за действующего главу государства Петра Порошенко свои голоса отадли 24,50% (4,3 млн).

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