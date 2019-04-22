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Власти Москвы задумались над повторным парадом трамваев из-за популярности

Общество

На него пришли посмотреть 250 тысяч человек

Власти Москвы задумались над повторным парадом трамваев из-за популярности
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зрители парада трамваев на Чистопрудном бульваре

Москва, 22 апреля 2019, 13:19 — REGNUM  В Москве парад трамваев пришли посмотреть четверть миллиона человек, сообщили 22 апреля в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

«Посмотреть уникальную коллекцию трамваев на эти выходные пришло более 250 тысяч москвичей, как вы считаете, нужно провести еще один парад трамваев в середине лета?» — написали на странице комплекса в Twitter.

В пресс-службе попросили написать им отклик и пообещали «внимательно проанализировать» необходимость повторного мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, парад трамваев в Москве прошёл 20 апреля, в котором приняли участие ретровагоны, современные трамваи и даже конка. Праздник был посвящён 120-летию трамвайного движения в столице.

Фоторепортаж с парада: Конка и ретровагоны: в Москве прошёл парад трамваев

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