Рославль, Смоленская область, , 13:16 — REGNUM

В Рославле Смоленской области директор местного компьютерного клуба избил 14-летнего подростка. Мальчик с серьезными травмами оказался в больнице. В Следственном управлении СК по Смоленской области начали доследственную проверку. Следователи инициировали передачу материалов проверки органов внутренних дел, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР 22 апреля.

Информация о том, что 14-летний подросток был избит взрослым мужчиной, директором одного из компьютерных клубов, появилась в СМИ 20 апреля. Мальчик с травмами попал в больницу. Причины нападения на подростка пока неизвестны.

«Учитывая обстоятельства, при которых пострадал несовершеннолетний ребенок, а также общественный резонанс события, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета. Следствие СК России намерено детально разобраться в произошедшем, принять объективное процессуальное решение и провести комплекс профилактических мероприятий», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело в отношении учителя местной школы, который избил ученика третьего класса линейкой «за плохое поведение».

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