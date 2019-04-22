В Германии скончался автор музыки к фильмам о вожде апачей Виннету

Берлин, , 13:17 — REGNUM В Германии ушел из жизни композитор Мартин Бёттхер, автор музыки к серии германо-югославских художественных фильмов о вожде индейцев-апачей Виннету, передает канал n-tv.

Дочь композитора Бетси Шлютер подтвердила, что ее отец скончался 20 апреля в возрасте 91 года. С детства глухой на одно ухо, Мартин Бёттхер стал одним из самых успешных кинокомпозиторов Германии. В 1962 году его композиция «Олд Шаттерхенд» 17 недель возглавляла чарты.

Половину успеха фильмов о Виннету с Пьером Брисом и Лексом Баркером в главных ролях обеспечила музыка Бёттхера. При этом сам композитор накануне своего 90-летия заявлял, что за всю жизнь не прочитал ни одной книги Карла Мая об индейцах.