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Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале

Общество

Действия медработников оценят

Челябинск, 22 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, сотрудники прокуратуры оценят своевременность оказания помощи и действия медиков. Затем, если будут основания, надзорное ведомство примет соответствующие меры реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в Кизильском районе. По данным областного минздрава, на 19 апреля была назначена плановая госпитализация мужчины. Его родственники отказались от машины скорой помощи и доставили его самостоятельно. Возле входа в больницу ветерану стало плохо, медики не смогли его спасти.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

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