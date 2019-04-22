В МВД Казахстана прокомментировали арест активистов в Алма-Ате

Астана, , 13:07 — REGNUM Два человека, развернувшие плакат «От правды не убежишь» во время марафона в Алма-Ате, задержаны за нарушение порядка организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций. Об этом 22 апреля заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает издание Zakon.kz.

Он напомнил, что 21 апреля в Алма-Ате прошел марафон, в котором приняли участие 17 тыс. человек. Во время мероприятия двое молодых людей вдоль трассы развернули плакат и создали препятствие для проведения соревнований, отметил министр.

Напомним, 21 апреля два активиста в Алма-Ате по решению суда были арестованы на 15 суток по статье 488 административного кодекса республики за несанкционированную акцию с плакатом. Молодые люди связали свою акцию с досрочными выборами президента республики.

Читайте также: Президент Казахстана поручил решить проблемы жителей Жанаозена