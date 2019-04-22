Санврачи рассказали, кому угрожает молочный фальсификат в первую очередь

Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Массовый молочный фальсификат в первую очередь угрожает аллергикам и людям с непереносимостью ряда пищевых веществ. Об этом заявила руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Свердловской области процент фальсификации достаточно высок, подчеркнула специалист, и это угрожает здоровью ряда граждан.

«Очень много у нас детей, взрослых с различными аллергиями и непереносимостью каких-то компонентов. Если определенное вещество не заявлено на маркировке, но входит в состав, то это может угрожать здоровью граждан, которые потребляя продукцию с неизвестными ингридентами», — сказал Топоркова.

В целом же фальсификат в первую очередь бьёт по кошельку, подчеркнула санврач. Покупая определённый продукт, потребитель платит за состав, прописанный на упаковке.

Напомним, что в первом квартале 2019 года специалисты свердловского управления Россельхознадзора выявили 20,5% фальсификата в отобранной молочной продукции (за исключением сливочного масла). В среднем же такой показатель по молочной продукции на Среднем Урале за несколько лет — 20%.

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