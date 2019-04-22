Через границу с Казахстаном 600 граждан пытались незаконно проникнуть в РФ

Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбургской области пограничники за первый квартал 2019 года не пропустили через границу с Казахстаном более 600 иностранцев. Одной из задач паспортного контроля на границе является выявление лиц, представляющих угрозу безопасности населения Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по региону.

За три месяца госграницу Казахстана с Россией на оренбургском участке пропущено свыше 1 миллиона граждан. Из них, в пассажиропотоке выявлено и не пропущено свыше 200 лиц, использующих недействительные, в том числе поддельные документы. Выявлено свыше 400 иностранцев, въезд которым на территорию России запрещен по решению суда, но граждане изменили свои паспортные данные и пытались проникнуть вновь в Россискую Федерацию. ,

«Лицам, следующим через государственную границу следует с пониманием относиться к уточняющим вопросам сотрудников Пограничного управления, связанным с проверками подлинности предъявляемых на линии паспортного контроля документов», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Оренбуржью.

Рекомендуемый норматив проверки документов составляет в среднем 2 минуты. Однако, если данные личности, указанные в паспорте, вызвали подозрения, то на такого гражданина тратиться больше времени, а проверка осуществляется более тщательно, чтобы снять все сомнения. Действия пограничников направлены на обеспечение безопасности РФ и граждан, в ней проживающих.

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Стоит отметить, что ежегодно поток граждан через оренбургско-казахстанский участок увеличивается. По данным из открытых источников, за девять месяцев 2017 года в Россию через Оренбуржье въехало более 1,3 миллиона иностранцев. Это на 20% больше, чем годом ранее. За весь 2018 год границу, проходящую через Оренбургскую область и Казахстан, пересекло свыше 3 миллионов человек.

Периодически на участке госграницы возникают пробки. Наиболее подвержены такому процессу международные пункты пропуска «Сагарчин» и «Маштаково». Развитие инфраструктуры объектов находится в компетенции Минтранса РФ. В погранслужбе отмечают, что пробки на госгранице не являются регулярным явлением, а увеличение окон для досмотра и проверки документов должно решаться на международном уровне.

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