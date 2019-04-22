«Не занимайтесь чепухой!»: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 13:34 — REGNUM

На прошлой неделе правительство Татарии обозначило для региона основные приоритеты на 2019 год, среди которых удержание цен и тарифов от дальнейшего роста, а также повышение доходов населения. Публичные приоритеты были прописаны с целью «учёта общественного мнения» и лягут в основу республиканских программ и нормативных актов, а разработали их на основе социологических исследований Центр экономических и социальных исследований при кабинете министров Татарии. Центр выяснил, что свыше 57% респондентов недовольны именно тарифами и ростом цен, а 49% жалуются на низкие зарплаты, пенсии и пособия. Третьим «китом» планов на светлое будущее стала борьба с коррупцией, потому как на недостаточно эффективную работу в этой сфере пожаловались 36,2% участников опросов. Эксперты отмечают, что «рост цен, низкий уровень доходов — эти проблемы остаются из года в год» и добавляют, что «последние пять лет уровень жизни населения постепенно падает»: «Чиновников можно сравнить с командой судна, в котором есть пробоина, но починить ее можно в порту. Остается только откачивать воду».

В свете предстоящих осенью 2019 года выборов в Госсовет недовольство населения стало проблемой номер один для региона, ведь недовольное население — это низкая явка. А тем временем предвыборная кампания идёт своим ходом: на праймериз «Единой России», которые пройдут 26 мая, в качестве одного из локомотивов заявился мэр Казани Ильсур Метшин. Менять кресло мэра на депутатский мандат он не планирует, а участие в праймериз для него «это очередная возможность услышать горожан».

"Любая предвыборная кампания — это возможность сверить часы с избирателями, мы будем проводить большое количество встреч, это хорошая возможность получить обратную связь с населением. Мы еще раз хотим услышать жителей, их пожелания. Любая предвыборная работа — это хороший повод для диалога с жителями», — сказал Метшин.

Следом за ним об участии в праймериз заявил и глава Зеленодольска Александр Тыгин, к которому у горожан множество претензий по программе расселения аварийного фонда. Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова уточнила журналистам, что правительство региона не обязывало мэров городов и глав районов участвовать в праймериз, это всё «из-за желания попробовать свои силы».

Известно, что список КПРФ на выборах возглавят действующие депутаты Госсовета Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев, также казанские СМИ пишут, что коммунисты рассчитывают расширить своё представительство в Госсовете.

На прошлой неделе депутаты Госсовета Татарии попали в медиаповестку в связи с отчётной кампанией по доходам — стало известно, сколько в 2018 году заработали народные избранники. Спикер Фарид Мухаметшин улучшил свои доходы почти на 3 млн рублей — более 20,659 млн рублей против 17,57 млн рублей, а вот для супруги его первого заместителя Юрия Камалтынова год оказался ещё более результативным — её доходы выросли с 176,4 тыс. рублей до 12,187 млн рублей (в 69 раз), а помимо автомобиля «Опель Мокка» в гараже госпожи Камалтыновой появился автомобиль BMW X1 2018 года выпуска. В целом же общие доходы членов Госсовета и их семей составили более 3 млрд рублей, но, по подсчётам экспертов, относительно 2017 года был спад почти на 1 млрд рублей. Самым скромным по доходам из депутатов стала заместитель председателя регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Владимирова, заработавшая 646 тыс. рублей.

В сфере экономики также произошёл ряд важных событий. Директор ЗАО «Челны-хлеб» и депутат Госсовета Татарии Рафаэль Юнусов во время обсуждения реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» потребовал ограничить торговые наценки на хлеб, которые в некоторых сетях достигают 100%. Для этого он предложил инициировать обращение в федеральный центр для установления порога торговых наценок.

В Татарии пересчитали самозанятых — их зарегистрировано уже 8 тысяч, и по соотношению трудоспособного населения и количеству таких регистраций республика лидирует среди других регионов-участников пилотного проекта.

Рустам Минниханов обсудил с директором кластера «Вооружение» ГК «Ростех» Сергеем Абрамовым перспективы развития малой авиации в регионе, а с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым было подписано соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. Банк также выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения ряда крупных госконтрактов. С делегацией южнокорейской компании SK Engineering & Construction власти Татарии обсудили перспективы сотрудничества в сфере инжиниринга и строительства.

Республиканские депутаты подвели первые итоги перехода к новой системе обращения с отходами и озвучили ближайшие планы. Заместитель главы регионального минстроя Ильдус Насыров на заседании профильного комитета Госсовета уточнил, что к действующей инфраструктуре в ближайшие годы будут созданы несколько десятков новых объектов с целью минимизации расходов по транспортированию, а также завод по термической переработке твердых бытовых отходов. Гендиректор одного из регоператоров — ООО «УК «ПЖКХ» — Сергей Богатов отметил, что с учетом дефицита лимита на мусорных полигонах республики новые объекты необходимо ввести в эксплуатацию до 2022 года.

«В противном случае нас ждет мусорный коллапс, когда складировать этот мусор будет некуда», — отметил он.

Вокруг школьного питания в Казани разворачивается скандал, да такой, что мэр столицы республики Ильсур Мутшин совместно со своими подчинёнными собрался устроить «проверочную закупку». На совещании по школьному питанию он отметил, что «весь май с понедельника по субботу будем обедать в школах, чтобы «поставить диагноз» школьному питанию».

"Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики — мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», — заявил Метшин, добавив, что «здоровье детей — самое главное, и если кто-то с нами не согласен, то нам с ним не по пути».

Рустам Минниханов на совещании кабинета министров, где подводили итоги исполнения бюджета за первый квартал 2019 года, призвал районных глав «не заниматься чепухой», а жить по средствам.

«Кукмор, Зеленодольск, Альметьевск. Коллеги, ну, чудес не бывает, привыкайте жить по средствам, есть деньги — есть, нет денег… К сожалению, в финансовой сфере все эти замашки ничем хорошим не кончаются. Предупредил», — заявил глава республики главам тех районов, где есть кредиторская задолженность.

Обсудили на совещании и вопрос реализации нацпроектов. Общий объем финансирования нацпроектов в Татарии на 2019 год составляет 19,6 млрд рублей, из которых за счёт федерального бюджета — 15,1 млрд рублей. В первом квартале на нацпроекты уже потратили 1,8 млрд рублей. По словам Минниханова, регион должен «не только получить деньги и потратить их — это должно дать качественное изменение жизни, люди должны это почувствовать».

Дни Татарии прошли в Башкирии, в рамках которых Рустама Минниханова наградили орденом Салавата Юлаева за «большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан», главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве и отрыли памятник татарскому поэтому Габдулле Тукаю. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что открытие памятника Габдулле Тукаю — важное событие для двух братских республик и теперь у них есть «новый символ дружбы татарского и башкирского народов». Рустам Минниханов во время визита в Уфу заявил, что самым главным видом спорта двух республик является хоккей, назвал Башкирию стратегическим торговым партнёром и усмотрел значительный потенциал для развития сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, транспортном машиностроении, энергетике и энергоресурсосбережении, строительстве, агропромышленном комплексе, поддержке предпринимательства, социальной сфере, образовании и науке. Товарооборот регионов превышает 34 млрд рублей, но его планируют довести до 50−60 млрд рублей.

Неделя в Татарии закончилась ЧП — на заводе ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар на производственной установке. В результате этого пострадали 17 сотрудников предприятия-подрядчика, выполнявшего ремонт на одной из установок. Пострадавшие доставлены в больницы Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. На предприятии, где произошло возгорание, заявили, что «угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует». Расследованием причин случившегося занимается специальная комиссия, а сам пожар не повлиял на работу завода.

Власть обозначила приоритеты

На прошлой неделе было обнародовано постановление кабинета министров Татарии «Об утверждении реестра публичных приоритетов на 2019 год», принятое в целях учёта общественного мнения при принятии и реализации органами власти и органами местного самоуправления нормативных актов. Приоритеты были определены на основании социологических опросов, проведённых Центром экономических и социальных исследований при кабинете министров Татарии в 2018 году.

«Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан обеспечить включение мероприятий по реализации публичных приоритетов, указанных в реестре, в действующие и разрабатываемые государственные программы Республики Татарстан, а также определить приказом ответственных лиц по контролю за мониторингом их реализации», — уточнятся в документе.

Среди основных приоритетов на 2019 год — удержание цен и тарифов от дальнейшего роста, а также повышение доходов населения. Центр выяснил, что 57,2% респондентов недовольны именно тарифами и ростом цен, а 49% жалуются на низкие зарплаты, пенсии и пособия. Третьим «китом» планов на светлое будущее стала борьба с коррупцией и взяточничеством, потому как на недостаточно эффективную работу в этой сфере пожаловались 36,2% участников опросов. Всего в списке семь пунктов, включая снижение уровня безработицы (29,5% респондентов пожаловались на это); обеспечение доступности жилья — 24,4%; улучшение состояния окружающей среды — 23,6%; противодействие наркомании и алкоголизму — 23,2% участников опроса пожаловались на отсутствие системы принудительного лечения и низкую культуру потребления алкогольной продукции.

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев отметил, что уровень недовольства граждан в регионе практически не изменился.

«Если и есть колебания, то они в пределах статистической погрешности. Рост цен, низкий уровень доходов — эти проблемы остаются из года в год», — цитирует Сергеева газета «Коммерсантъ».

Он высказал мнение, что за текущий год проблемы решить не удастся и «последние пять лет уровень жизни населения постепенно падает»: «Чиновников можно сравнить с командой судна, в котором есть пробоина, но починить ее можно в порту. Остается только откачивать воду».

Госсовет: предвыборная кампания

Предвыборная кампания в Госсовет Татарии, который жителям регионам предстоит избирать осенью 2019 года, идёт полным ходом. На праймериз «Единой России», которые пройдут 26 мая, в качестве одного из локомотивов заявился мэр Казани Ильсур Метшин. Менять кресло мэра на депутатский мандат он не планирует, а участие в праймериз для него — «это очередная возможность услышать горожан».

"Любая предвыборная кампания — это возможность сверить часы с избирателями, мы будем проводить большое количество встреч, это хорошая возможность получить обратную связь с населением. Мы еще раз хотим услышать жителей, их пожелания. Любая предвыборная работа — это хороший повод для диалога с жителями», — сказал Метшин, объясняя своё выдвижение, и добавил, что не может стоять в стороне, потому принял решение принять участие в праймериз.

Следом за Метшиным об участии в праймериз заявил и глава Зеленодольска Александр Тыгин, к которому у горожан множество претензий по программе расселения аварийного фонда. При этом, по данным пресс-службы мэра, он также не намерен покидать свой пост и участвует в праймериз как член партии и руководитель местного отделения.

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После выдвижения мэров, журналистов заинтересовало, а не указание ли сверху они исполняют. Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова уверила, что правительство региона не обязывало мэров городов и глав районов участвовать в праймериз, это всё «из-за желания попробовать свои силы».

Напомним, прием заявок на участие в праймериз начался с 25 февраля и продлится до 30 апреля. На сегодняшний день со всего региона подано свыше 70 заявок.

На прошлой неделе также стало известно, что список КПРФ на выборах возглавят действующие депутаты Госсовета Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев. Юридически же список сформируют только в середине июня — после конференции отделения.

«КПРФ рассчитывает серьезно увеличить свое представительство в Госсовете Татарстана», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в рескоме, а ранее политолог Казанского федерального университета Андрей Большаков в комментариях изданию, говорил, что за коммунистов готовы голосовать около четверти всех избирателей республики.

В КПРФ рассчитывают получить на выборах 15−30%.

«КПРФ является главным выгодоприобретателем недовольства населения после пенсионной реформы, но партия не пользуется особой популярностью в Татарстане», — цитирует газета политтехнолога Константина Калачева, который также отметил, что «республика всегда стояла особняком».

Доходные места: Госсовет обнародовал декларации-2018

Депутаты Госсовета Татарии отчитались о том, сколько они и их семьи заработали в 2018 году.

«За 2018 год депутаты Госсовета и члены их семей смогли заработать более 3 млрд руб. В своих декларациях они указали десятки квартир и земельных участков, дорогие автомобили, катера, вертолеты. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим годом, народные избранники стали беднее. У некоторых доходы сократились в десятки раз. В целом депутатский корпус Госсовета «потерял» более 1 млрд руб. — четверть от заработков 2017 года», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что сами депутаты заработали 2,57 млрд рублей, а ещё еще 475 млн рублей — это доходы супругов и несовершеннолетних детей.

Спикер Фарид Мухаметшин по итогам прошлого года заработал более 20,659 млн рублей против 17,57 млн рублей годом ранее, улучшив свои показатели на свыше 3 млн рублей, но результативнее всех 2018 год относительно предыдущего был у супруги первого заместителя председателя Юрия Камалтынова. Её доходы выросли с 176,4 тыс. рублей до 12,187 млн рублей — в 69 раз, и помимо автомобиля «Опель Мокка» в гараже госпожи Камалтыновой появился автомобиль BMW X1 2018 года выпуска.

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Самым скромным по доходам из депутатов стала заместитель председателя регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Владимирова, заработавшая 646 тыс. рублей (против 806 тыс. рублей в 2017 году), а самым богатым был председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев, заработавший свыше 435,577 млн рублей против 407,2 млн рублей годом ранее.

Среди глав комитетов самой большой доход имел Марат Галеев, возглавляющий комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству — 4,889 млн рублей.

Напомним, в Татарии средняя заработная плата за 2018 год составляла 39,53 тыс. рублей.

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Акценты экономики

В сфере экономики также произошёл ряд важных событий.

Во время обсуждения реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и профильной комиссии Госсовета РТ министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов посетовал на монополизацию отдельных торговых сетей, на прилавках которых редко можно встретить местную продукцию.

Директор ЗАО «Челны-хлеб» и депутат Госсовета Татарии Рафаэль Юнусов возмутился, что торговые сети на хлебобулочную продукцию делают 100% наценку и предложил обсуждение данного вопроса вынести на сессию с дальнейшим обращением к федеральному центру для установления предельно допустимых торговых наценок.

«Экономика предприятий-переработчиков сведена практически к нулю. Федеральные торговые сети, которые установили монополию, продолжают подавлять местные сети», — отметил Юнусов.

Помимо данного вопроса на заседании депутаты обсудили и первые итоги перехода к новой системе обращения с отходами и озвучили ближайшие планы.

Напомним, с 1 января 2019 года в Татарии, как и во многих других регионах России, начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В республике было отобрано два региональных оператора: по Западной зоне — ООО «УК «ПЖКХ» и по Восточной зоне — ООО «Гринта». Установлены единые тарифы на услуги региональных операторов на 2019 год: жители многоэтажек платят из расчёта за одного человека 71,95 рубля, жители индивидуальных жилых домов — 78,05 рубля. Уровень собираемости платежей за февраль составил 87,8%.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров уточнил, что к имеющейся инфраструктуре в ближайшие годы будут созданы шесть мусоросортировочных станций, пять экотехнопарков — станций переработки с целью вовлечения отходов во вторичный оборот, пять межмуниципальных полигонов, 39 мусороперегрузочных станций с целью минимизации расходов по транспортированию, а также завод по термической переработке твердых бытовых отходов.

По словам генерального директора ООО «УК «ПЖКХ» Сергея Богатова, с учетом дефицита лимита на мусорных полигонах республики, новые объекты нужны до 2022 года.

«В противном случае нас ждет мусорный коллапс, когда складировать этот мусор будет некуда», — отметил Богатов.

Также на прошлой неделе в регионе пересчитали самозанятых — их зарегистрировано уже 8 тысяч, и по соотношению трудоспособного населения и количеству таких регистраций республика лидирует среди других регионов-участников пилотного проекта.

«На 15 апреля у нас зарегистрировано 8 тыс. самозанятых. Если смотреть на население нашей республики в возрасте от 14 лет, когда они уже могут стать самозанятыми и получают паспорт, то по сравнению с другими регионами по доле зарегистрированных мы на первом месте», — отметил вице-премьер РТ, глава аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров на брифинге.

И это далеко не все важные события сферы экономики прошлой недели.

Рустам Минниханов встретился с директором кластера «Вооружение» ГК «Ростех» Сергеем Абрамовым. Стороны обсудили перспективы развития малой авиации в регионе, в частности, планы по дальнейшему развитию проекта серийного производства специализированного воздушного судна для проведения авиахимработ Т-500 и перспективы развития производства гражданской продукции на заводе POZIS.

Напомним, первая серийная партия из десяти специализированных воздушных судов готовится к передаче лидерному эксплуатанту — авиакомпании «РусАвиа» из Башкирии, а последующее развитие проекта запланировано на базе наукограда Иннополис, где сосредоточат компетенции в области разработки и серийного производства новых типов самолётов с использованием композитных материалов и реализуют решения в области беспилотной авиации и иных перспективных аэрокосмических направлений.

С председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым власти Татарии подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. Банк также выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения ряда крупных госконтрактов.

Также на прошлой неделе состоялась встреча с делегацией южнокорейской компании «SK Engineering & Construction», где стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере инжиниринга и строительства.

«У нас есть опыт работы с компаниями из Южной Кореи. Направления самые разные: закупка транспортных средств, взаимодействие по линии Казанского вертолетного завода, сотрудничество в области медицины и образования. Среди машиностроительных предприятий Татарстана востребованы металлообрабатывающие центры южнокорейских компаний», — отметил Рустам Минниханов по результатам встречи.

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Чиновники идут в школьные столовые

На совещании, посвященном школьному питанию, 19 апреля мэр Казани Ильсур Метшин поручил сформировать группу из сотрудников исполкома и депутатского корпуса, которые течение месяца будут питаться в школьных столовых, чтобы лично проанализировать качество питания в учебных заведениях и выявить слабые стороны.

«Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики — мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», — заявил Метшин, добавив, что «здоровье детей — самое главное, и если кто-то с нами не согласен, то нам с ними не по пути».

Задача рабочей группы — проанализировать слабые стороны процесса питания, чтобы за время летних каникул они были устранены.

«Мы прошли большую дорогу, многое сделали, чтобы дети питались качественной и здоровой едой в школах. Но как бывает в любой дороге, по пути раскрутились какие-то болтики, теперь их надо подтянуть, где-то колесо смазать, понять, где мы сегодня, принять новые управленческие решения, возможно, применить новые технологии. Все-таки мы начинали эту работу почти 10 лет назад, это большой срок», — заявил глава города, уточнив, что «весь май с понедельника по субботу будем обедать в школах, чтобы «поставить диагноз» школьному питанию».

Бюджетный вопрос

Вопрос исполнения бюджета за первый квартал 2019 года обсудили на прошедшей неделе на совещании кабинета министров. За рассматриваемый период индекс промышленного производства и валовый региональный продукт выросли на 2,2%, с территории региона мобилизовали 256 млрд рублей доходов, из которых 74% ушло в федеральный бюджет. На собственные доходы пришлось 66 млрд рублей, рост хоть и составил 14%, но, по словам Рустама Минниханова, «это не говорит о том, что все хорошо».

"У нас есть значительный дефицит. Мы приняли ряд программ — дорожных и других, — поэтому доходы нам очень нужны», — цитирует главу региона издание «Бизнес-онлайн».

По данным министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики поступили в сумме 66 млрд рублей, бюджет республики исполнен на 55,3 млрд рублей, в местные бюджеты мобилизовано 10,7 млрд рублей при поступлениях налога на прибыль за три месяца — 27,8 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 45,8 млрд рублей.

На совещании было отмечено, что существенная доля доходов в этом году уйдёт на реализацию нацпроектов. Общий объем финансирования по ним в Татарии на 2019 год составит 19,6 млрд рублей, из которых за счёт федерального бюджета — 15,1 млрд рублей. В первом квартале на нацпроекты уже потратили 1,8 млрд рублей.

«Мы должны не только получить деньги и потратить их — это должно дать качественное изменение жизни, люди должны это почувствовать. Нельзя допускать неэффективного использования средств», — отметил Рустам Минниханов.

В рамках обсуждения нагрузки на местные бюджеты, было отмечено, что по ряду территорий наблюдается кредиторская задолженность.

«Кукмор, Зеленодольск, Альметьевск. Коллеги, ну, чудес не бывает, привыкайте жить по средствам, есть деньги — есть, нет денег… К сожалению в финансовой сфере все эти замашки ничем хорошим не кончаются. Предупредил», — заявил глава республики главам тех районов, где есть такая проблема, и призвал районных глав «не заниматься чепухой».

Новый символ дружбы Татарии и Башкирии

17 апреля делегация Татарии прибыла в Уфу по случаю проведения Дней республики, которые прошли в рамках 100-летия Башкирской АССР.

Одним из центральных событий мероприятия стало открытие памятника татарскому поэтому Габдулле Тукаю в Уфе. Рустам Минниханов подчеркнул, что Габдулла Тукай является значимым творческим деятелем не только для республики, но и для всех тюркских народов в целом. А глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что открытие памятника Габдулле Тукаю — важное событие для двух братских республик: «Теперь у нас есть новый символ дружбы татарского и башкирского народов».

В преддверии товарищеского матча между командами ветеранов хоккея республик Минниханов заявил, что «в Татарстане и Башкортостане хоккей — это самый главный вид спорта».

Напомним, в Башкирии проживает свыше 1 млн татар, что является самой большой за пределами Татарии диаспорой.

В рамках Дней республики в Уфе также прошёл бизнес-форум с участием деловых кругом обоих регионов, во время которого Рустам Минниханов назвал Башкирию стратегическим торговым партнером.

«Нас радует взаимный рост товарооборота, расширяется перечень ввозимой и вывозимой продукции. По числу и объёмам товарных групп мы, однозначно, идём в рост. И самое главное, по несырьевых товарам», — отметил Радий Хабиров, уточнив, что развитию объёмов взаимной торговли содействует мощный технологический, ресурсный и кадровый потенциал обеих республик.

Рустам Минниханов добавил, что видит «значительный потенциал для развития сотрудничества Татарстана и Башкортостана в нефтегазохимической отрасли, транспортном машиностроении, энергетике и энергоресурсосбережении, строительстве, агропромышленном комплексе, поддержке предпринимательства, социальной сфере, образовании и науке».

"Важное значение сегодня имеет наличие рынков сбыта. Татарстан и Башкортостан — это огромные рынки и мы должны открывать их для наших партнеров. Наш товарооборот превышает 34 млрд рублей. Это хороший показатель, но стоит ставить новые задачи, в частности, по доведению объёмов взаимной торговли до 50−60 млрд рублей. Нам необходимо внимательно проанализировать, какие товарные группы будут востребованы в наших регионах. Уверен, участники форума откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах», — заключил он.

В завершение форума в присутствии двух глав был ряд документов о сотрудничестве. Помимо этого, Рустама Минниханова наградили орденом Салавата Юлаева за «большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан», а главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве.

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ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

В одном из цехов завода изопрена — мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» во время ремонтных работ произошёл пожар, в результате которого пострадали 17 человек. Все пострадавшие — сотрудники компании, проводившей ремонт.

На утро 21 апреля, по данным республиканского минздрава, шесть пациентов находились в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. Транспортировка четырёх пациентов из набережночелнинской и нижнекамской больниц прошла без ухудшения состояния. Трое пострадавших находятся в Набережных Челнах, из них двое в тяжёлом состоянии, один пациент остается в крайне тяжелом состоянии.

«В Нижнекамской ЦРМБ три человека в состоянии тяжелой степени тяжести, состояние двух пострадавших оценивается как средней степени. Трое пострадавших тяжелой степени тяжести были доставлены наземным транспортом из БСМП г. Н. Челны для дальнейшего лечения в г. Уфа бригадами РЦМК Республики Башкортостан, как жители Республики Башкортостан и госпитализированы в ожоговый центр гор. больницы №18 в Уфе. Транспортировка прошла без ухудшения состояния», — уточнили в министерстве.

На официальном сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» уточняется, что работы проходили в рамках остановочного планового капитального ремонта, во время которого на установке БК-3 цеха №1813 произошло возгорание. Менее чем через час силами первого пожарно-спасательного подразделения ОФПС №1 пожар был ликвидирован.

«Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует. В результате аварии пострадало 17 человек, которые получили термические ожоги разной степени. Все они работники двух подрядных организаций, которые были привлечены к выполнению на заводе ремонтных работ», — отметили в организации, добавив, что на заводе создана компетентная комиссия по выяснению причин случившегося.

Предварительная оценка показала, что ущерб, допущенный во время происшествия, незначителен и на работе предприятия не отразится.

Напомним, ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в группу компаний «ТАИФ» и является одной из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе.

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