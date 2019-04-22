Для мэрии Москвы интересы РПЦ важнее общественного согласия?

Алина Енгалычева, , 13:43 — REGNUM

Выясняются новые подробности захвата парка на Зеленом проспекте в Москве под строительство храма. О них рассказывает Алина Енгалычева, постоянный автор ИА REGNUM, жительница района и эксперт общественного экологического совета города Москвы.

Продолжение: Операция «Плакат»

В парке на Зеленом проспекте две недели назад прошел многочисленный митинг против застройки парка любыми объектами, в том числе — против строительства храмового комплекса.

Подробности читайте здесь: Храм в московском парке заказывали?

Неделю назад, 13 апреля, местные жители проявили инициативу и пришли на субботник в парк — убрали мусор и навели порядок.

Вечером в пятницу 19 апреля, на одном из окружных сайтов, привычно насаждая название «сквер», обнаружилась публикация под заголовком «Союз ветеранов Афганистана ВАО приглашает на субботник в Афганском сквере», что напоминало некое соревнование — мол, граждане свой субботник устроили, а мы устроим свой, в уже убранном парке. Это вызвало недоумение.

Субботним утром 20 апреля ситуация прояснилась — оказалось, что данная акция на самом деле представляет собой запланированную спецоперацию по установке плаката о планируемой застройке парка.

В парк приехали неизвестные люди, церковнослужитель и несколько «афганцев». В землю вкопали сваренный металлический каркас, на котором разместили самодельный «информационный щит», содержащий поразительное откровение.

Божественное откровение

Напомним, что до сегодняшнего дня строительство в парке на Зеленом проспекте декларировалось как строительство на «заброшенном пустыре». Граждане справедливо возражали и утверждали, что стройка планируется в парке.

И вот жители получили признание своей правоты: на установленном плакате, помимо прочего, дословно написано: «ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ», под заголовком — фрагмент карты с названием «Парк на Зеленом проспекте».

Расположение на схеме объекта указано не вполне корректно, но признание того, что стройка планируется в парке, — откровение, демонстрирующее полное пренебрежение к законам и к людям.

Для справки: достоверная схема содержится в нормативном акте и выглядит так:

По данному объекту, помимо нарушений норм действующего градостроительного, земельного, природоохранного законодательства и помимо морально-этического конфликта, имеются множественные процедурные нарушения при оформлении документации, о чем рассказали местные жители.

Например, отсутствует обязательное согласование акта о выборе земельного участка, отсутствует экспертиза проектной документации, а выданное без положительного заключения экспертизы разрешение на строительство — выдано в нарушение требований статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

Парк оказался размежеван, но никакого проекта межевания нет и быть не может, поскольку законодательством межевание парка не предусмотрено. К зоне строительства (изъятой из парка части) нет подъезда со стороны дороги — со всех сторон земля парка, что само по себе исключает возможность предоставления такого участка под строительство. И это далеко не полный перечень имеющихся документально подтвержденных нарушений, на которых мы остановимся подробнее позднее.

Правовой нигилизм, практикуемый в последнее время при осуществлении градостроительной деятельности в столице, неизбежно ведет не только к множественным конфликтам, но и к пренебрежению законами всеми без исключения гражданами, что в будущем может дестабилизировать общество и привести к крайне негативным последствиям.

Но разве важны какие-то законы, если речь идет о Боге? Вот и получается, что у нас все равны, но некоторые — все-таки намного равнее.

Продолжение следует.