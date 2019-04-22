Депрессивность: о российских регионах-лидерах по убыли населения

Барнаул, , 12:47 — REGNUM Для большинства регионов России характерно снижение численности населения, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование российских регионы-лидеры по приросту и убыли населения, он пояснил:

«Проблемой регионов-аутсайдеров является значительная отрицательная миграция, что может быть следствием неблагоприятной социально-экономической ситуации. Люди покидают эти регионы в надежде на лучшую жизнь. Это можно расценивать как проявление депрессивности, неблагополучия региона».

Напомним, ранее «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование известило, что за последние три года численность населения выросла только в 25 российских регионах, в остальных 60 — сократилась. Лидерами демографического рейтинга стали Севастополь, Ингушетия и Чечня, а самая высокая убыль населения зафиксирована в Саратовской и Нижегородской областях, а также в Алтайском крае.