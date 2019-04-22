Sony вскоре выпустит фильм о создании God of War

Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Компания Sony документальный фильм о том, как в течение трёх лет создавалась игра God of War. Об этом 21 апреля сообщил портал PlayStation LifeStyle.

Картина получит название «Воскрешение Кратоса» (Raising Kratos), отмечается, что фильм выйдет «очень скоро», он будет опубликован на официальном YouTube-канале PlayStation. Sony уже выпустила трейлер к будущей картине.

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Напомним, оригинальная игра God of War вышла на Sony PS2 в 2005 году. В апреле 2018 года геймдизайнер Кори Барлог и студия Santa Monica выпустили её ремейк, который в первые три дня после релиза разошёлся в количестве 3,1 млн копий.

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