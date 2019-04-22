Свердловским чиновникам поставляют некачественную молочную продукцию

Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Более 40% проб молочной продукции, взятой в государственных учреждениях Свердловской области в 2018 году, не соответствовала требованиям по показателям качества и безопасности. Об этом заявила начальник отдела безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля управления Россельхознадзора по региону Евгения Косарева.

В 2018 году было отобрано 94 пробы пищевой продукции из государственных ведомств, и 39 проб (41,4%) не прошли по нормам качества и безопасности.

Показатель остаётся стабильным по сравнению с 2017 годом: тогда в госучреждениях отобрали 77 проб, и несоответствие выявили в 32 случаях (41,4%).

Напомним, ранее в свердловском управлении Россельхознадзора заявляли, что в 69,5% госучреждений области была обнаружена некачественная или опасная продукция в 2018 году. Это своеобразный «антирекорд» региона за последние несколько лет.

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