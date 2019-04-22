Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:33 — REGNUM Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате терактов, передает 22 апреля телеканал News 1st.

«Двадцать третье апреля объявлен днем национального траура», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Число жертв достигло 290 человек, раненых — свыше 500. Мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин выразили соболезнования руководству страны.

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