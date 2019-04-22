Открытый университет Танзании занял 13 место в мире

Додома, , 13:11 — REGNUM Открытый университет Танзании (OUT) занял 13 место среди 102 учебных учреждений открытого дистанционного образования в мире и 2 место в Африке, согласно рейтингу, составленному Times Higher Education. Вице-президент Открытого университета Танзании профессор Элифас Бисанда сообщил об этом в интервью танзанийскому новостному изданию «HabariLeo».

Бисанда добавил, что в Африке на данный момент действует 9 открытых университетов. Первое место среди них занял университет в ЮАР (Южно-Африканская Республика), второе место досталось танзанийскому учебному заведению. По его словам, из 49 университетов, существующих в настоящее время в Танзании, открытый университет находится на шестом месте по качеству предоставляемого образования.

Кроме того, профессор рассказал о проблемах, с которыми сталкивается университет. Одной из них является непонимание танзанийцами концепции непрерывного образования, поскольку многие из них считают, что дистанционное образование представляет собой обучение низкого качества, которое не дает никаких преимуществ. Однако, как отметил, Бисанда, в открытом университете студенты получают много знаний по дисциплинам, поскольку не учатся в классах и могут выбрать любое удобное место и время для обучения, что позволяет им хорошо сдавать экзамены.

Поскольку школьники не понимают пользы дистанционного обучения, университет организовал кампанию в школах, в ходе которой рассказывалось о деятельности открытого университета Танзании. Если в прошлом году в университете обучалось лишь около 8000 студентов, то в 2019 г. число обучающихся достигло 12 994 человек.