Уменьшенные дорожные знаки разрешили устанавливать на дорогах России

Москва, , 12:36 — REGNUM Национальный ГОСТ, который допускает установку уменьшенных дорожных знаков, начнет действовать с 1 мая 2019 года. Об этом 22 апреля пишет газета «Коммерсантъ».

Этому решению предшествовала дискуссия о безопасности уменьшенных знаков между ГИБДД, столичными властями и президентским Советом по правам человека. Однако теперь этот вопрос урегулирован. Документ был введен в действие приказом Росстандарта.

Так, с 1 мая 2019 года в РФ начнет действовать ГОСТ 58 398, который позволит устанавливать дорожные знаки размером 400×400 мм и 500×500 мм на нескоростных дорогах, в центрах городов и в зонах исторической застройки.

Кроме того, документ содержит ещё ряд нововведений для водителей. Стандарт также позволяет применять такие знаки, как «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход» и многие другие.

Напомним, спор по поводу нестандартных дорожных знаков идет с 2015 года. Инициатива принадлежит московским властям и экспертному центру Probok.net. Ряд городов, включая Москву, уже начали устанавливать уменьшенные знаки в качестве эксперимента с ноября 2017 года. Для этого был введен в действие предварительный нацстандарт (ПНСТ) об экспериментальных знаках. В апреле 2019 года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Росстандарту перевести ПНСТ в статус национального ГОСТа.

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