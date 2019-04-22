Федеральный закон о науке поменяют ради реализации нацпроекта — Котюков

Москва, , 12:21 — REGNUM Закон о науке и государственной научно-технической политике должен быть реформирован для реализации прорывных решений в этой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 апреля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков на заседании Совета Федерации.

«Закон о науке, действительно, достаточно давно был разработан. Ещё, может быть, в другом научно-технологическом укладе. Поэтому была проведена большая многолетняя работа по совершенствованию тех норм, был сформирован проект федерального закона», — заявил Котюков.

По его словам, в министерстве «взяли полугодовую паузу», чтобы посмотреть, насколько эти нормы будут обеспечивать решение задач в национальном проекте.

«Задачи более чем амбициозные. Возможно, нам придётся искать нестандартные решения. Мы уже сегодня подготовили очень предварительную версию законопроекта, которую в ближайшее время начнём обсуждать. Рассчитываю, что будем это делать совместно с Советом Федерации», — подчеркнул он.