Суд объяснил причину освобождения Серебреникова под подписку о невыезде

Москва, , 12:19 — REGNUM Режиссёр Кирилл Серебренников и ещё двое фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве не препятствовали расследованию и не нарушали условий домашнего ареста. Поэтому суд счёт возможным смягчить им меру пресечения. Об этом говорится в решении апелляционной инстанции Московского городского суда, опубликованном на официальном сайте судебной инстанции.

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«Доводы подсудимых и их защитников о возможности применения более мягкой меры пресечения заслуживают внимания, а потому, с учетом данных о личности подсудимых Апфельбаум С.М., Итина Ю.К. и Серебренникова К.С., исключительно положительно их характеризующих, […] суд апелляционной инстанции считает возможным изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении всех подсудимых», — следует из документа.

Также отмечается, что служители Фемиды не согласны с выводами о том, что домашний арест «является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела».

Довод следствия о том, что подсудимые, находясь на свободе, могут скрыться, суд опроверг, заявив, что «каких-либо объективных данных и достоверных сведений», свидетельствующих об этом, «в исследуемых материалах в настоящее время не представлено».

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Согласно решению апелляционной коллегии, обвиняемые режиссёр Кирилл Серебренников, продюсер Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум были освобождены 8 апреля под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Серебренников был задержан в августе 2017 года и по решению суда помещён под домашний арест. Режиссер проходит фигурантом по делу продюсерской компании «Седьмая студия». Ему вменяется мошенничество с бюджетными средствами в размере 133 млн рублей. По версии обвинения, эти средства, выделенные Минкультуры на развитие проекта «Платформа», были похищены в 2011—2014 годах. Разбирательство по делу в суде началось в ноябре 2018 года.