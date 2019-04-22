Особый противопожарный режим вводится в Чувашии

Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чувашии с 1 мая начнёт действовать особый противопожарный режим, в рамках которого устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Соответствующее постановление подписала и. о. председателя чувашского правительства Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На период действия особого противопожарного режима, который вводится с 1 мая, жителям запрещено посещение лесов при IV—V классах пожарной опасности, также вводится запрет на разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы.

Органам власти поручено обеспечить проведение мероприятий по противопожарной защите объектов экономики и социально значимых объектов. Минприроды должно будет организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы для патрулирования наиболее пожароопасных лесных участков. Органам местного самоуправления рекомендовано ввести в муниципалитетах особый противопожарный режим.

Противопожарный режим будет действовать с 1 мая и до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатыре и Алатырском районе Чувашии в связи с увеличением числа пожаров введён введен особый противопожарный режим. Напомним, 17 апреля в Алатырском районе выгорело 23 гектара, предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

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