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В Японии готовят меры по борьбе с зависимостью в преддверии открытия казино

Общество

Японское правительство утвердило план по сокращению зависимости от азартных игр среди граждан в преддверии запуска казино по всей стране

Токио, 22 апреля 2019, 14:01 — REGNUM  Правительство Японии одобрило план, включающий в себя меры по ограничению доступа японцев к пунктам приема ставок и игорным автоматам. Кроме этого, в связи с открытием новых «интегрированных курортов» с казино для стимулирования региональных экономик и привлечения иностранных туристов, операторы игровых автоматов и игорных заведений будут проверять посетителей через систему проверки личности и игровой истории.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», среди прочих правительственных мер — отсутствие информации о казино в газетах, журналах и рекламных роликах. Информация об игровых «курортах» будет размещена только для иностранцев, например, в аэропортах. Также будут созданы консультационные и лечебные центры в каждой из 47 префектур, которые будут заниматься лечением людей от игорной зависимости.

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Зарубежная хроника
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