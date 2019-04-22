В Госдуме планируют реорганизовать медицинскую помощь в самолётах

Москва, , 12:17 — REGNUM Действующая система организации медпомощи на транспорте, в частности в самолетах, устарела, считают в Госдуме и предлагают меры, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Действующую систему оказания медицинской помощи на борту воздушного судна нужно доработать с учётом современных отечественных и зарубежных практик — расширить перечень содержимого бортовых аптечек, разработать стандарт оказания первой помощи на борту гражданского судна», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он также считает актуальным пересмотреть систему подготовки бортпроводников, определить границы ответственности экипажа и гражданских лиц при оказании такой помощи.

Парламентарий также привел статистику, подтверждающую то, что существующая система устарела и нуждается в пересмотре. Так, в 2018 году было зафиксировано 203 случая ухудшения здоровья пассажиров во время полёта, в 144 из них пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, в 22 случаях это не удалось — пассажиры скончались, в 90% случаев причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, привел цифры Огуль.

Парламентарий привел указал на путаницу с аптечками на борту самолета.

«На борту их две. Одна — для рядовых случаев типа головной боли, рвоты при укачивании или легкой травмы. Вторая — врачебная с более серьезными препаратами, но открыть ее может только врач. Бортпроводники врачами не являются, поэтому когда кому-то в полете становится плохо, они первым делом ищут врача среди пассажиров», — отметил он.

Есть проблема и с оснащением гражданской авиации специальным медоборудованием.

«В самолетах нет современных «умных» дефибрилляторов, чтобы оказать первую помощь при остановке сердца, не отработана система удалённого консультирования бортпроводников c квалифицированными врачами на земле, на это консультирование уходит очень много времени, и так далее», — указал депутат.