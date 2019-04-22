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В Танзании начнут развитие нового туристического направления

Общество

Танзания станет второй страной в мире, где можно будет увидеть черного носорога в дикой природе

Аруша, Танзания, 22 апреля 2019, 12:15 — REGNUM  Администрация заповедника Мкомази потратит более 1,5 миллиарда танзанийских шиллингов (около 650 тысяч долларов США) на создание первого в Танзании туристического направления по охране черных носорогов. Об этом сообщает газета Nipashe.

По данным издания, Танзания станет второй страной в мире после ЮАР, где туристы смогут вблизи рассмотреть носорогов, находящихся на грани вымирания.

Эколог заповедника Мкомази Глория Сумаи сообщила, что, по данным исследования, проведенного совместно с Исследовательским институтом диких животных (Tawiri), новое туристическое направление поможет увеличению числа носорогов в заповеднике.

Она добавила, что рассчитывает на большое число туристов, так как в Танзании нет других заповедников, где точно можно увидеть носорогов.

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Охрана природы
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