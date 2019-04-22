Амман, , 12:19 — REGNUM

Более 50 индонезийских трудящихся-мигрантов, большинство из которых являются нелегалами, были репатриированы посольством Индонезии в Аммане в рамках программы амнистии правительства Иордании, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что политика амнистии применяется в течение шести месяцев, начиная с 12 декабря 2018 года, и закончится 12 июня 2019 года.

Посол Индонезии в Иордании Энди Рахмианто объяснил, что программа амнистии правительства Иордании является формой участия государства в усилиях по защите граждан Индонезии за рубежом, помогая мигрантам вернуться в свою страну.

Согласно записям посольства Индонезии, все трудящиеся-мигранты, которые были репатриированы в рамках этой программы, были женщинами.

«Посольство Индонезии в Аммане будет и впредь пытаться привлечь как можно больше индонезийских граждан воспользоваться этой программой амнистии. Мы распространили объявление в различных социальных и электронных средствах массовой информации, призывая трудящихся мигрантов, в том числе работодателей, которые их нанимают, оптимально использовать программу», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в индонезийском посольстве в Аммане состоялось деловое совещание, в котором приняли участие десятки индонезийских предпринимателей, а также бизнесмены из Палестины.

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