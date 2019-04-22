У России есть ресурсы для преодоления технологического отставания — Котюков

Москва, , 12:03 — REGNUM Россия сможет преодолеть отставание в сфере науки с помощью мер и инструментов, заложенных в национальные проекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 апреля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос, насколько устарел преподавательский состав и лабораторный комплекс в России.

«Мы в рамках национального проекта «Образование» планируем за два первых года реализации проекта обеспечить переподготовку и повышение квалификации не меньше 30 тыс. преподавателей, которые и будут в том числе обеспечивать новые образовательные практики, новые программы», — заявил Котюков.

По его словам, программы поддержки развития ведущих университетов уже сегодня предполагают совершенствование образовательных программ, использование передовых российских и международных разработок. При этом тесная кооперация с индустриальными компаниями позволит существенным образом повысить доступность для студентов новейшего технологического оборудования.

«Не секрет, что часто оборудование является уникальным и есть лишь в одном месте. Но компания заинтересована развивать свои преимущества, кадры, и университеты здесь готовы быть партнёром», — подчеркнул министр.