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У России есть ресурсы для преодоления технологического отставания — Котюков

Общество

Тесная кооперация с индустриальными компаниями позволит существенным образом повысить доступность для студентов новейшего технологического оборудования

Москва, 22 апреля 2019, 12:03 — REGNUM  Россия сможет преодолеть отставание в сфере науки с помощью мер и инструментов, заложенных в национальные проекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 апреля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос, насколько устарел преподавательский состав и лабораторный комплекс в России.

«Мы в рамках национального проекта «Образование» планируем за два первых года реализации проекта обеспечить переподготовку и повышение квалификации не меньше 30 тыс. преподавателей, которые и будут в том числе обеспечивать новые образовательные практики, новые программы», — заявил Котюков.

По его словам, программы поддержки развития ведущих университетов уже сегодня предполагают совершенствование образовательных программ, использование передовых российских и международных разработок. При этом тесная кооперация с индустриальными компаниями позволит существенным образом повысить доступность для студентов новейшего технологического оборудования.

«Не секрет, что часто оборудование является уникальным и есть лишь в одном месте. Но компания заинтересована развивать свои преимущества, кадры, и университеты здесь готовы быть партнёром», — подчеркнул министр.

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