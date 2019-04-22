Любовь Успенская пояснила причины отмены концерта в Барнауле

Москва, , 11:57 — REGNUM Исполнительница русского шансона Любовь Успенская намерена продолжить свой концертный тур по городам России. Об этом певица сообщила на своей официальной странице в Intagram.

По её словам, отмена ранее запланированных выступлений в Барнауле и Омске никак не связана с состоянием её здоровья. Всему виной «технические причины».

Успенская отметила, что обстоятельства оказались «превыше», и пообещала, что с 24 апреля гастрольный тур продолжится без изменений.

«Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: Барнаул 21 апреля, Омск 22 апреля. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше», — говорится в сообщении певицы.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия сообщил, что певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Запланированный в Барнауле концерт был отменён.